https://static.news.ru/photo/d05e45aa-6cf6-11ea-8ca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.by

Вооружённые силы Белоруссии начинают комплексные учения, в которых будут задействованы около шести тысяч человек личного состава и примерно две тысячи единиц боевой техники. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

Он отметил, что уже заняли исходные районы по учению, завершают их фортификационное оборудование и готовы к выполнению учебно-боевых задач.

По словам министра, учения призваны не только оценить уровень подготовки белорусских войск, но и являются мерой реагирования на манёвры НАТО у границ республики, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва будет проводить оперативные мероприятия в связи с очередными масштабными учениями НАТО у российских границ. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заверил, что никакого переполоха по этому поводу нет.