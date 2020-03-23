Вооружённые силы Белоруссии начинают комплексные учения, в которых будут задействованы около шести тысяч человек личного состава и примерно две тысячи единиц боевой техники. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.
Он отметил, что уже заняли исходные районы по учению, завершают их фортификационное оборудование и готовы к выполнению учебно-боевых задач.
По словам министра, учения призваны не только оценить уровень подготовки белорусских войск, но и являются мерой реагирования на манёвры НАТО у границ республики,
Ранее NEWS.ru писал, что Москва будет проводить оперативные мероприятия в связи с очередными масштабными учениями НАТО у российских границ. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заверил, что никакого переполоха по этому поводу нет.
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