Армия Азербайджана взяла под контроль более 90 боевых позиций Армении

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Азербайджанские войска в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе взяли под контроль более 90 боевых позиций вооруженных формирований Армении, сообщил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, армянские военные, у которых заканчивались боеприпасы, в панике покидали свои позиции.

Под контроль ВС Азербайджана передано более 90 боевых позиций, на которых формируются подразделения ВС Армении, а также несколько стратегически важных высот. При этом подразделениями азербайджанской армии были захвачены семь боевых машин, принадлежащих противоборствующей стороне, четыре миномета, один танк, две боевые машины пехоты, а также большое количество вооружения и боеприпасов, — сообщил пресс-секретарь МО Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что по обращению армянских жителей Карабаха при посредничестве российских миротворцев 20 сентября в 13:00 достигнута договоренность о приостановке антитеррористических мероприятий. Операция приостанавливается при условии, если расположенные в Карабахе армянские военные сложат оружие, разоружатся, оставят позиции, посты и покинут территорию стираны, а незаконные формирования будут расформированы. Параллельно с этим противник должен сдать все вооружение и технику.

О договоренностях с Азербайджаном по прекращению боевых действий при посредничестве командования российским миротворческим контингентом ранее сообщило Минобороны РФ. Перед этим в ведомстве сообщали, что миротворцы продолжают оказывать всю возможную помощь мирным жителям Карабаха.