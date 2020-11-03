Армия Азербайджана уничтожила склады боеприпасов Армении

https://static.news.ru/photo/ae6bb9de-1dc5-11eb-a0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Вооружённые силы Азербайджана уничтожили два склада боеприпасов армянской армии, сообщили в азербайджанском Министерстве обороны.

Сегодня в результате принятых нашими подразделениями мер были уничтожены ещё два склада боеприпасов вооруженных сил Армении, расположенных близ Ханкенди, — отметили в ведомстве.

В официальном Telegram-канале Минобороны опубликована видеозапись операции.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Азербайджана прокомментировало ситуацию на южном участке фронта зоны конфликта в Нагорном Карабахе. Ведомство подчёркивает, что опубликованная ранее армянской стороной информация не является достоверной.