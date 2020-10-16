Армия Азербайджана освободила ещё три карабахских села

https://static.news.ru/photo/44c8dd9c-0fc2-11eb-9e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об освобождении ещё трёх сёл Ходжавендского района. Всего ВС Азербайджана взяли под контроль уже 53 населённых пункта Нагорного Карабаха.

Доблестная Азербайджанская армия освободила сёла Хырманджиг, Агбулаг, Ахуллу Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах — это Азербайджан, — написал в Twitter Алиев.

ÐÐ¾Ð±Ð»ÐµÑÑÐ½Ð°Ñ ÐÐ·ÐµÑÐ±Ð°Ð¹Ð´Ð¶Ð°Ð½ÑÐºÐ°Ñ Ð°ÑÐ¼Ð¸Ñ Ð¾ÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° ÑÐµÐ»Ð° Ð¥ÑÑÐ¼Ð°Ð½Ð´Ð¶Ð¸Ð³, ÐÐ³Ð±ÑÐ»Ð°Ð³, ÐÑ ÑÐ»Ð»Ñ Ð¥Ð¾Ð´Ð¶Ð°Ð²ÐµÐ½Ð´ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ð°. ÐÐ° Ð·Ð´ÑÐ°Ð²ÑÑÐ²ÑÐµÑ ÐÐ·ÐµÑÐ±Ð°Ð¹Ð´Ð¶Ð°Ð½ÑÐºÐ°Ñ Ð°ÑÐ¼Ð¸Ñ! ÐÐ°ÑÐ°Ð±Ð°Ñ ÑÑÐ¾ ÐÐ·ÐµÑÐ±Ð°Ð¹Ð´Ð¶Ð°Ð½! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 16, 2020

Ранее в интервью турецкому телеканалу A-Haber он заявил , что азербайджанская армия практически каждый день берёт под свой контроль населённые пункты и стратегические высоты в Нагорном Карабахе.

Как писал NEWS.ru, 14 октября Алиев заявил об освобождении восьми карабахских сёл: Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, а также сёл Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер Ходжавендского района.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.