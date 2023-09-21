«Арменпресс»: Ереван не поднимал вопрос об эвакуации армян из Карабаха

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Армения не поднимает вопрос об эвакуации армян из Карабаха. В Ереване считают, что должно быть гарантировано право жителей этого региона жить безопасно и достойно в своих домах, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на аппарат премьер-министра страны. В случае признания невозможности жизни армян или их части в Карабахе будут приняты необходимые решения. Для реализации этого сценария ведется необходимая подготовка, уточнили в правительстве.

Решения будут вынесены согласно ситуации и в зависимости от результатов обсуждений между представителями Карабаха, Азербайджана и российскими миротворцами. <....> Правительство не поднимало вопрос об эвакуации и считает, что право карабахских армян жить безопасно и достойно на Родине должно быть гарантировано, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об эвакуации из ряда районов в Карабахе 3154 мирных жителей, в том числе 1428 детей, из-за боевых действий в регионе. В ведомстве подчеркнули, что всем эвакуированным обеспечили места для отдыха и горячее питание. Военные медики российского медицинского отряда спецназначения оказали помощь 16 мирным жителям.

20 сентября в Сети появилось фото, сделанное не территории Ходжалинского аэропорта, куда массово направились армянские беженцы из-за обострения ситуации в Карабахе. Они ожидали решения вопроса по выезду из Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что республика обеспечит все права армян Карабаха. Он подчеркнул, что у азербайджанской стороны «нет проблем с армянским народом», она никогда ни в чем его не обвиняла.

Азербайджан начал военную операцию для восстановления конституционного строя в Карабахе 19 сентября. В Баку заявили, что единственным способом урегулировать ситуацию является вывод армянских войск с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев военная операция была завершена, достигнуто соглашение о прекращении огня.