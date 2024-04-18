Армению обвинили в распространении фейков об армии Азербайджана Мустафаев: Армения в Международном суде продвигает фейки об армии Азербайджана

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Армения распространяет фейки об азербайджанской армии, согласно которым военные носят форму с провокационной надписью на шевронах, заявил в рамках очередной сессии Международного суда ООН представитель Азербайджана Рахман Мустафаев. По его словам, солдаты никогда не использовали такие патчи.

Речь идет о нашивках, с надписью «Не убегай, армянин. Всё равно умрешь, но уставшим». Дезинформацию распространил защитник Армении в Международном суде Шон Мерфи.

Ранее политолог Дмитрий Солонников подчеркнул, что иск Армении к Азербайджану о дискриминации армян, поданный в Международный суд ООН, призван ввести миротворцев организации из стран НАТО на территорию Карабаха. Россия резко отрицательно отнесется к подобному решению в случае его принятия, констатировал эксперт.

Азербайджанские власти посчитали, что у суда ООН нет юрисдикции рассматривать такой иск. По мнению представителя Баку Эльнура Мамедова, обвинения не подпадают и под Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, на которую ссылается в иске армянская сторона.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил передачу четырех приграничных сел Азербайджану. По его словам, таким образом Ереван получает государственную границу. Политик также отметил, что в настоящее время нет согласованных с Баку карт, на основе которых можно провести процесс демаркации и делимитации границы между странами.