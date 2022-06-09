Армения ждет помощи от РФ по делимитации армяно-азербайджанских границ Пашинян надеется на помощь России в делимитации армяно-азербайджанских гран

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что Россия поддержит нацкомиссии Армении и Азербайджана в процессе делимитации границ между двумя государствами. По мнению премьера, поддержка со стороны РФ необходима для того, чтобы данный процесс прошел более эффективно, пишет ТАСС. Также Пашинян упомянул вопрос возвращения армянских военнопленных, которые находятся на территории Азербайджана. Он считает, что в этом гуманитарном вопросе тоже нужно участие России, для его окончательного решения.

Недавно состоялась первая встреча двухсторонней рабочей комиссии по демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. Уже запланировано, что вторая встреча состоится в Москве, а третья — в Брюсселе. В этом контексте мы надеемся на поддержку РФ, чтобы этот процесс развивался естественным путем и был эффективным, — заявил Пашинян в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее армянский премьер Пашинян утвердил указ о создании специальной комиссии по делимитации границ с Азербайджаном. Председателем нового государственного органа назначили вице-премьера Мгера Григоряна. В свою очередь президент Азербайджана также создал госкомиссию по делимитации границы с Арменией во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым.

До этого председатель Евросоюза Шарль Мишель провел в Брюсселе встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы нормализации отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.