Пашинян заявил о готовности начать делимитацию границы с Азербайджаном

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения готова начать процесс делимитации части границы с Азербайджаном, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время выступления в парламенте. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о четырех селах Тавушской области, которые перешли под контроль Еревана после военных действий в 1990-х годах.

Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырех сел Газахской области Азербайджана, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что делимитация границы в Тавуше может предотвратить вооруженное столкновение с Азербайджаном, но при этом не гарантирует, что противостояния не будет. Как отметил Пашинян, вопрос с границами необходимо решать, хоть это тяжело признавать. По словам главы правительства, процесс разграничения территорий между реальной и исторической Арменией проходит «крайне болезненно».

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Ереван не исключает возможность отказа от мирного соглашения с Баку. По его словам, это случится, если стороны не придут к компромиссу. Он отметил, что никакая территория Армении не подлежит передаче Азербайджану. Симонян подчеркнул, что в настоящее время Баку и Ереван продолжают переговоры, проводятся встречи рабочих групп по делимитации границ.