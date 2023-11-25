Армения установила дипотношения со страной Персидского залива Армения установила дипотношения с Саудовской Аравией

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МИД Армении

Ереван и Эр-Рияд установили дипломатические отношения. Протокол подписали послы обеих стран в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в армянском МИД.

25 ноября между Республикой Арменией и Королевством Саудовская Аравия был подписан протокол об установлении дипломатических отношений. Протокол был подписан в Абу-Даби послом Армении в ОАЭ Кареном Григоряном и послом Королевства Саудовская Аравия в ОАЭ Султаном ибн Абдаллой Аль-Ангаром, — говорится в сообщении.

Впервые президент Армении, пост которого занимал Армен Саркисян, посетил Саудовскую Аравию осенью 2021 года. Он встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает Россию дружественной страной. По его словам, Ереван будет делать все, чтобы отношения с Москвой выстраивались на взаимном уважении.

Ранее Армения официально передала документы, подтверждающие ратификацию Римского статута. Ереван станет полноправным членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года. Эта инстанция ранее выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что принятие Ереваном Римского статута можно расценивать как предательство армяно-российских отношений.