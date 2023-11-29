Армения созвала заседание ЕАЭС из-за непринятия Россией ее грузов

Фото: t.me/mchs_official

Армения созвала срочное совещание Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил министр экономики республики Ваан Керобян. По его словам, которые приводит ТАСС, причиной стало то, что Россия не принимает ее грузы через КПП «Верхний Ларс». Заседание состоится в течение двух дней.

Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней, — сказал министр.

Он называет странным то, что Россия за два дня вернула столько машин, сколько ранее развернула в течение всего года. При этом качество товаров, по его словам, не изменилось. Он пояснил, что армянские власти изучают опубликованные Россельхознадзором документы, чтобы понять, насколько продукция армянских бизнесменов не соответствует российским нормам.

Ранее стало известно о возможной встрече президент России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, он может состояться во время неформального саммита СНГ в конце декабря в Санкт-Петербурге. При этом, добавил он, телефонного разговора между ними пока не планируется.

До этого представители Армении проигнорировали саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. По словам Пескова, Москва сожалеет об этом решении и рассчитывает на то, что Ереван продолжит работу в рамках организации.