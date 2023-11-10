Армения раскрыла детали подготовки мирного соглашения с Азербайджаном Пашинян: мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном согласовано на 70%

Фото: primeminister.am

Соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном можно считать согласованным на 70%, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время выступления на Парижском форуме мира. По его словам, в Баку должны подтвердить приверженность достигнутым ранее договоренностям.

Сейчас многие пытаются оценить, каковы шансы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Не будет преувеличением сказать, что если Азербайджан подтвердит то, что уже было согласовано, то 70% работы уже сделано, — сообщил Пашинян.

Как подчеркнул премьер-министр, в первую очередь речь идет о подтверждении территориальной целостности Армении. Он добавил, что если Азербайджан не откажется от принципов мирных договоренностей, которые были достигнуты в Брюсселе, то подписание соглашения становится очень реалистичным в ближайшие месяцы.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Армения и Азербайджан смогут урегулировать двусторонние отношения при условии, что Запад перестанет вмешиваться в конфликт. По его словам, действия западных государств пока провоцируют деградацию обстановки в регионе.

Он добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы ситуация на Южном Кавказе стабилизировалась. Это, продолжил Патрушев, позволит создать условия для развития региона и укрепления сотрудничества между странами.