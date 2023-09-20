Армения просит Евросоюз принять меры по ситуации в Карабахе

Армения призывает Евросоюз принять срочные меры для предотвращения действий Азербайджана в Карабахе, написал в Twitter (X) министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Он провел встречу с главой Евродипломатии Жозепом Боррелем, в рамках которой рассказал ему о «намерениях Баку». По его словам, планы Азербайджана противоречат нормам международного права.

Рассказал о намерениях Азербайджана в Нагорном Карабахе, которые противоречат фундаментальным нормам международного права и на самом деле направлены на лишение жителей Нагорного Карабаха их родины, — написал Мирзоян.

Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. В МИД страны заявили, что единственным способом урегулирования кризиса в регионе является безоговорочный вывод оттуда армянских войск.

Представители Министерства обороны Армении ответили на заявления Азербайджана, отметив, что военный контингент республики не присутствует на территории Карабаха. В ведомстве отметили, что уже неоднократно опровергали «ложные утверждения» Баку по данному поводу.

США тем временем призвали Азербайджан прекратить огонь в Карабахе. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Вашингтон глубоко обеспокоен подобным развитием событий.