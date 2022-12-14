Армения призвала Россию обеспечить движение по Лачинскому коридору

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Парламент Армении призвал Россию обеспечить движение по Лачинскому коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Кроме того, армянские депутаты обратились к представителям международного сообщества с призывом осудить действия Баку и принять меры для предотвращения гуманитарного кризиса в Карабахе.

Призываем Россию осуществить соответствующие действия для обеспечения полноценной реализации в зоне ответственности российских миротворцев положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, — сказано в парламентском заявлении.

Ранее МИД Франции призвал восстановить доступ к Лачинскому коридору, который связывает Армению и Карабахский экономический регион Азербайджана. В ведомстве предупредили о серьезных гуманитарных последствиях из-за приостановки движения по коридору.

12 декабря армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась, пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на несколько километров. Прежде азербайджанские экологи начали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.