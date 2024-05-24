Армения предприняла новые шаги на границе в Тавушском районе Пашинян: погранслужба СНБ взяла на себя охрану границы в Тавушском районе

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к гражданам страны заявил, что пограничная служба СНБ взяла на себя охрану государственной границы в Тавушской области, передает ТАСС. Также правительство разработало стратегию «Настоящая Армения» и будет следовать по этому пути, добавил он.

Дорогие граждане, с сегодняшнего дня пограничные войска СНБ Армении взяли на себя охрану государственной границы в Тавушской области вдоль села Беркабер протяженностью 1,9 км и сел Воскепар и Баганис в Тавушской области протяженностью 4,9 км, — сказал армянский премьер.

Ранее СНБ Армении сообщила, что Ереван и Баку с 24 мая отводят войска с участка границы рядом с тремя селами в Тавушской области. Охрану стороны намеревались доверить пограничникам.

До этого Никол Пашинян обвинил страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности в помощи Азербайджану в ходе военных столкновений в Карабахе в 2020 году. Премьер Армении уточнил, что речь идет о двух государствах. Однако председатель армянского правительства не назвал эти страны.

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» ранее исключила вопрос об отставке Пашиняна на фоне акций протеста, которые организовала оппозиция. Председатель политобъединения Ваагн Алексанян отметил, фракция также исключает возможность проведения внеочередных парламентских выборов.