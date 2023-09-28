Армения предложила РФ подписать соглашение по вопросу Римского статута МУС

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Власти Армении направили России предложение подписать двухстороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы в случае ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя республики по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян. Ранее профильная комиссия парламента Армении дала положительное заключение по проекту решения о ратификации Римского статута.

Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись, — заявил Киракосян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Римский статут будет ратифицирован республикой в полном объеме. При этом он подчеркнул, что это решение не направлено против России. Тем не менее российская сторона недовольна возможным присоединением Еревана к Международному уголовному суду, так как ранее Досудебная палата МУС выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации Римского статута. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия будет рассматривать дальнейшие взаимоотношения с Арменией в зависимости от официального ответа Еревана на этот запрос.