В Ереване назвали условие подписания мирного договора с Баку до конца года Секретарь Совбеза Армении заявил, что мирный договор с Баку будет подписан на условиях Еревана

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Армен Григорян

Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение до конца года, если Баку положительно отреагирует на предложения Еревана, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. По его словам, Ереван также предложил Баку создать «институт гарантов» для обеспечения подписания мирного договора.

До конца года подписание возможно, если Азербайджан положительно отреагирует на предложения Армении. Зависит от Азербайджана. Армения продолжает прилагать усилия для установления мира в регионе. Армения сделала свой шаг, — сказал Григорян.

9 декабря Григорян заявил, что Ереван и Баку достигли договоренности по вопросу об установлении дипломатических отношений в рамках Венской конвенции. Он подчеркнул, что это единственный пункт мирного договора, по которому достигнуто согласие между сторонами.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян усомнился в том, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан до конца текущего года. По его словам, позиции Еревана и Баку по вопросу нормализации отношений «пока очень далеки друг от друга по многим вопросам». Его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов допустил проведение третьего раунда переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном до конца 2022 года.