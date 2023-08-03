Армения потребовала от миротворцев объяснений из-за ситуации с гумконвоем Армения ждет объяснений от миротворцев из-за проблем с гумконвоем в Лачинском коридоре

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Миротворческий контингент России в Карабхе должен объяснить Армении причины, по которым отправленный республикой гуманитарный груз не может быть доставлен в непризнанное государство, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщает "Интерфакс", колонна грузовиков перевозила около 400 тонн гуманитарной помощи.

После заявления президента Азербайджана <...> о том, что Лачинский коридор не заблокирован, необходимо выслушать разъяснение размещенного в Нагорном Карабахе миротворческого контингента России, почему они не обеспечивают доставку <...> гуманитарного груза, — заявил он.

Отмечается, что колонна с гуманитарным грузом от правительства Армении была отправлена в Карабах 26 июля. В настоящее время она находится на территории населенного пункта Корнидзор, расположенного на границе с Лачинским коридором.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что российские миротворцы активно подключились к поиску развязок между Азербайджаном и Арменией в связи с разногласиями, вызванными остановкой гуманитарного конвоя. По ее словам, груз был направлен в Карабах без согласования с Баку. Отмечается, что миротворческий контингент уже установил контакты с обеими сторонами.