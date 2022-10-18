Армения попросила ОБСЕ отправить наблюдателей на границу с Азербайджаном

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Армения обратилась в ОБСЕ для отправки наблюдателей из организации на границу с Азербайджаном, заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян на брифинге с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд в Ереване, передает «Sputnik Армения». Он отметил, что определенность по этому вопросу появится в ближайшее время.

Армения обратилась в ОБСЕ для отправки наблюдателей из организации на границу с Азербайджаном, — сказал Мирзоян.

17 октября главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для отправки на границу Армении и Азербайджана. Отмечается, что в регион будет направлено 40 наблюдателей.

Чтобы обеспечить быстрое развертывание миссии мониторинга ЕС, было решено, что эксперты по мониторингу будут временно направлены из состава Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) в Грузии. Мониторинговая миссия будет носить временный характер и не продлится более двух месяцев.