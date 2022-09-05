Армения поможет России заменить западные напитки, вино и одежду Министр экономики Керобян: Армения поможет России заменить западные напитки, вино и одежду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армянские производители могут заполнить ниши, которые образовались в России после ухода международных компаний, рассказал министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью RTVI. Так, по его словам, российские партнеры обратили внимание на армянские напитки, вино и текстиль. Глава ведомства отметил, что, например, экспорт текстиля в Армении вырос на 260% за первое полугодие, эта тенденция продолжается и стороны заключают все новые и новые договоренности.

Сейчас наши компании один за другим заключают крупные контракты по экспорту питьевой воды, газированной воды, соков, — рассказал министр.

Как следует из данных Статистического комитета Армении, поставки из Армении в Россию выросли на 48,4%, до почти $543 млн в первом полугодии 2022 года по сравнению с январем — июнем 2021-го. В свою очередь, импорт Армении из России вырос почти на 42%, до $1,164 млрд. Российские инвестиции в Армению достигают $2 млрд.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия и Армения успешно реализуют двустороннее торгово-экономическое сотрудничество в условиях санкций. По его словам, совместно с армянскими партнерами Москва принимает оперативные решения, направленные на защиту взаимодействия. Как отметил премьер, эта работа приносит результаты. Так, например, в первой половине этого года двусторонний товарооборот увеличился на 42% и превысил $1,6 млрд.