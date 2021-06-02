Армения получит от ООН $230 млн

https://static.news.ru/photo/9b31935e-c38b-11eb-a055-96000091f725_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Армения получит от Организации Объединённых Наций финансовую помощь в размере $230 млн. Об этом в среду, 2 июня, сообщили представители пресс-службы правительства республики. Данную информацию передаёт агентство Arka.

Соглашение «Партнёрство ООН в области устойчивого развития для Армении на 2021–2025 годы» было подписано накануне. Свои подписи под текстом документа поставили исполняющий обязанности вице-премьера республики Мгер Григорян и постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп.

Заключённое соглашение подразумевает , что страна в течение пяти лет получит финансовую помощь в размере $230 млн. Это стратегический документ, который определяет деятельность всех структур ООН в Армении на указанный период.

В день подписания соглашения, 1 июня, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян отметил 46-летие. Правда, празднованию в семейном кругу он предпочёл более широкий жест, а именно поездку в Париж на встречу с президентом Франции. На этом европейское мини-турне Пашиняна не завершится — уже на 2 июня у него запланирован визит в Брюссель.

Это уже не первая попытка армянского лидера заручиться поддержкой Запада в условиях обострения на границе с Азербайджаном. Однако пока такие шаги не увенчались успехом.