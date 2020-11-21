Армения получила от России мобильный лабораторный комплекс

https://static.news.ru/photo/3b1d8942-2bf0-11eb-b7e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе визита делегации РФ в Армению передала республике мобильный лабораторный комплекс, передаёт пресс-служба ведомства. Оборудование способно исследовать 300 проб на наличие возбудителей различных инфекционных заболеваний третьей-четвёртой групп патогенности, а также ПЦР-диагностику. Мощность индикационной мобильной лаборатории составляет до 1600 проб в сутки.

Подобные комплексы используют не только в РФ, но и в девяти государствах Восточной Европы и Центральной Азии, а также в Гвинее и Демократической Республике Конго, говорится в сообщении на официальном сайте Роспотребнадзора.

Российские врачи готовы оказать помощь пострадавшим во время конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече с армянским коллегой Арсеном Торосяном, ведомство готово направить специалистов по травматологии, нейрохирургии и психиатрии. Министр также привёз в Ереван образцы вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Он передал их Торосяну.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Россия активно привлекает международные организации системы ООН для помощи в решении проблем населения Нагорного Карабаха.