Баку получил от Еревана очередной пакет предложений по мирному договору

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Джейхун Байрамов

Баку несколько дней назад получил от Еревана очередной пакет предложений по мирному договору, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто. По его словам, он проинформировал главу МИД Венгрии о мирном процессе между Баку и Ереваном, передает издание Media.az.

Несколько дней назад мы получили от Армении очередные предложения по мирному договору. Хочу отметить, что открытых вопросов стало меньше. Наблюдается позитивный прогресс, — сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что перед переговорами с руководителем армянского внешнеполитического ведомства Араратом Мирзояном в Алма-Ате, которые прошли в мае, Баку также передал Еревану свои предложения относительно проекта мирного договора. Кроме того, глава МИД Азербайджана отметил, что страна по-прежнему привержена мирной повестке и готова сделать все необходимые шаги, чтобы прийти к устойчивому миру.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что считает возможным скорое подписание соглашения о мире между Ереваном и Баку. По его словам, стороны согласовали ключевые принципы по мирному договору.