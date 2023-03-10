Армения откажется от квоты заместителя генсека ОДКБ МИД Армении: Ереван направил в ОДКБ предложение по отказу от квоты заместителя генсека организации

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Ваан Унанян

Армения направила в ОДКБ предложение по отказу от своей квоты заместителя генерального секретаря организации. Это в комментарии «Sputnik Армения» подтвердил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.

Да, мы представили соответствующее предложение в ОДКБ, — сказал Унанян.

Представитель дипведомства не стал уточнять причины, по которым было принято это решение.

Ранее Армения отказалась принимать на своей земле учения организации. Армянское Минобороны сообщило о нецелесообразности проведения маневров на территории республики. В сентябре премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения намерена в скором времени начать выход из альянса.