Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ «Скала-2023»

Фото: Armenian Red Cross Society

Армения не будет принимать участия в учениях спасателей стран ОДКБ «Скала-2023», которые развернуться в сентябре, сообщает Sputnik, ссылаясь на представителей пресс-службы МВД республики. Решение в ведомстве объяснили профессиональной загруженностью.

Сообщаем, что, исходя из профессиональной загруженности, участие сотрудников Спасательной службы МВД Армении в проходящих 1-6 сентября специальных учениях «Скала-2023» не планируется, — заявили в МВД Армении.

Учения «Скала-2023» будут проводиться на территории Белоруссии при участии российской и белорусской команд, а также представителей Казахстана и Киргизии. Предполагается, что участники будут отрабатывать задачи по ликвидации последствий радиационной аварии.

Ранее также сообщалось, что власти Армении отказались от проведения на территории республики учений Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2023». Глава армянского правительства Никол Пашинян назвал организацию маневров нецелесообразной.

Позднее политик также допустил выход страны из состава организации, если Ереван сочтет ее «недействующей». При таком развитии событий, по словам Пашиняна, Армения будет решать вопросы безопасности самостоятельно.