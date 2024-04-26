Армения заявила о завершении 35% делимитационных работ у Тавушской области

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Армения. Тавушская область

Армения и Азербайджан завершили более трети делимитационных работ на границе у Тавушской области, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. Отмечается, что стороны установили 28 пограничных столбов. Работа экспертных групп двух стран продолжается, передает ТАСС.

На основании геодезических измерений на границе Республики Армения и Азербайджанской Республики по состоянию на 26 апреля 2024 года установлено 28 пограничных столбов, что составляет около 35% от запланированных работ, — сказано в публикации.

Баку и Ереван 19 апреля пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает урегулирование всех вопросов касательно делимитации границы между Арменией и Азербайджаном исключительно политико-дипломатическими методами. Она подчеркнула, что РФ готова содействовать странам в этом вопросе. По ее словам, договоренности между странами должны носить устойчивый, сбалансированный и взаимоприемлемый характер, а также служить основой для достижения прочного мира в регионе.