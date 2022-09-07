Пашинян заявил, что опасается дестабилизации ситуации на Южном Кавказе Премьер Армении заявил, что опасается дестабилизации ситуации на Южном Кавказе

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Восточного экономического форума-2022

Армения опасается дестабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа из-за концентрации внимания России и международного сообщества на Украине, заявил на заседании Восточного экономического форума премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, региональную ситуацию необходимо удержать под контролем в тесной координации с Россией, что очень важно и для глобальной безопасности.

Когда внимание всего мира, и стратегического партнера РФ, сконцентрировано на ситуации вокруг Украины, есть опасения, что это может привести к дестабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, — сказал премьер.

Он уточнил, что с целью дестабилизации Закавказья Армению в России пытаются представить прозападным государством, а на Западе - пророссийским. Пашинян также отметил, что Армения заинтересована в открытии границ с Азербайджаном и ожидает завершения этого процесса при поддержке России, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Ранее по итогам брюссельской встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым премьер-министр Армении сообщил, что мирный договор с Азербайджаном должен быть подписан до конца года. Аналогичное заявление сделал и сам Алиев, перечислив пять принципов, на которых будет базироваться мирный договор. В их числе он назвал признание территориальной целостности обеих стран, обоюдный отказ от любых территориальных претензий, отсутствие возможности для применения силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.