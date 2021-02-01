Армения одобрила применение вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/e248131c-649f-11eb-8063-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Армении согласовали применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения страны. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Сегодня мы объявляем об одобрении препарата Министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнётся вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса, — приводит «Интерфакс» слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Вакцина получила одобрение Минздрава страны на основании предоставленных российской стороной данных. На территории Армении препарат не проходил дополнительные исследования.

На сегодняшний день вакцина одобрена в 14 странах за пределами России, в том числе в Белоруссии, Сербии, Боливии, Венгрии, Тунисе, Иране, ОАЭ, Республике Гвинее, Алжире, Аргентине, Палестине, Парагвае, Туркмении и Аргентине. В России с конца декабря проходит массовая вакцинация населения от COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина, отказавшаяся от сотрудничества с РФ по вакцине от COVID-19, ждёт получения препаратов от стран ЕС «с протянутой рукой». О необходимости рассчитывать на помощь европейских партнёров заявлял президент страны Владимир Зеленский.