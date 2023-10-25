Ереван обвинил вещающие в Армении российские ТВ-каналы в нарушениях

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Вещающие в Армении российские телеканалы допустили определенные нарушения, заявил глава Министерства высокотехнологической промышленности республики Роберт Хачатрян во время правительственного часа в парламенте. По его словам, которые передает РИА Новости, МИД уже передал ноту российскому послу.

Вы знаете, что нарушения регистрирует комиссия по телевидению и радио. Мы направили запрос и выявили определенные нарушения, которые зафиксированы в последнее время, в том числе во время эфира 23 октября. На данный момент не могу сказать, какие шаги будут предприняты, но обсуждения ведутся, — сообщил Хачатрян.

Он подчеркнул, что при необходимости Ереван проведет консультации с коллегами из России согласно межправительственным соглашениям. В настоящее время в Армении ретранслируются российские Первый канал, РТР-Планета, «Культура» и межгосударственный телеканал «Мир» со штаб-квартирой в Москве.

Ранее депутат от правящей партии республики «Гражданский договор» Лусине Бадалян заявила о необходимости отключения российских телеканалов, потому что они транслируют «антиармянский контент». Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь сообщила, что это может поставить крест на демократических принципах.