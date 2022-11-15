Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе Министерство обороны Армении заявило об обстреле Азербайджаном позиций на границе

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Министерство обороны Армении заявило, что военные Азербайджана обстреляли армянские позиции на границе. По данным военного ведомства, обстрел из стрелкового оружия велся вечером 14 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Армении Арама Торосяна.

Четырнадцатого ноября в 20.00 (19.00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, — подчеркнул Торосян.

Он добавил, что потерь с армянской стороны нет. Через два часа ситуация на передовой оставалась относительно стабильной, уточнил пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил ВС Азербайджана в стрельбе по армянам в Карабахе, когда они занимаются сельхозработами. Таким образом политик отреагировал на сообщение Минобороны РФ о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Аскеранском районе Карабаха в зоне ответственности миротворцев.