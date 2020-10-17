Армения нарушила перемирие на государственной границе с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/5183c1a8-1113-11eb-ae53-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

ВС Армении в воскресенье, 18 октября, обстреляли позиции азербайджанской армии на государственной границе между двумя странами. Об этом сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что обстрелы продолжались с 00:15 по 04:00 по местному времени. Ранее Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта. Оно начало действовать в полночь 18 октября.

Подразделения ВС Армении с территории Чамбаракского и Бердского районов подвергали обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в Гедабекском и Товузском районах, — передаёт сообщение Минобороны ТАСС.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, армия Армении утром 18 октября предприняла ряд попыток наступления по нескольким направлениям на территории Нагорного Карабаха, заявили в азербайджанском оборонном ведомстве.