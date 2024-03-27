Армения не стала осуждать теракт в «Крокусе» Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ об осуждении теракта в «Крокусе»

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Власти Армении не присоединились к заявлению Парламентской ассамблеи ОДКБ, которая осудила теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, заявила пресс-секретарь спикера парламента республики Нелли Гулян. По ее словам, которые приводит Sputnik Армения, Ереван отклонил предложение ОДКБ, поскольку государство заморозило свое участие в организации.

Армянской стороне предложили присоединиться к заявлению, однако предложение отклонили, поскольку страна заморозила свое участие в организации, — сказала Гулян.

Она пояснила, что отказ Армении присоединиться к заявлению о теракте в Подмосковье был связан исключительно с вопросами по ОДКБ. Как заявила Гулян, относительно трагедии в «Крокус Сити Холле» в руководстве республики заняли четкую позицию. В частности, спикер парламента Ален Симонян выразил соболезнования в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в странах Запада произошла «мутация» в отношении теракта в «Крокус Сити Холле». По ее словам, лидеры поняли, что «останутся за бортом», если не изменят отношения к трагедии. Как пояснила Захарова, по этой причине иностранцы стали приходить в российские посольства в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований.