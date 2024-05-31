Армения снова проигнорирует встречу в рамках ОДКБ Шувалов: Армения не примет участия во встрече министров обороны ОДКБ в Алма-Ате

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Перед началом встречи лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая 2022 года

Армения не примет участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое состоится 31 мая в Алма-Ате, заявил ТАСС представитель секретариата объединения Юрий Шувалов. Он уточнил, что армянская сторона при этом не возражает против принятия решений в ограниченном формате. Шувалов объяснил, что это значит «без участия Еревана».

Армения не примет участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ, но армянская сторона уведомила нас, что не возражает против принятия решений в ограниченном формате, — сказал он.

8 мая пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что республика отказалась участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ и ее финансировании в 2024 году. По ее словам, Ереван не возражал против принятия такого решения в ограниченном формате.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила сожаление, что Ереван продолжает допускать безосновательную публичную критику в адрес ОДКБ. Так она высказалась о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что организация не отреагировала на нарушение армянской границы в 2021–2022 годах.

В свою очередь генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявлял, что выбор властей Армении остаться в составе ОДКБ или покинуть организацию отразит суверенный шаг страны. Он подчеркнул, что все государства-члены придерживаются политики многовекторности, которая регулирует подобные решения.