Глава МИД Армении не приедет в Минск на заседание СМИД стран СНГ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не станет участником заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Минске, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян. Мероприятие пройдет 12 апреля.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ в Минске 12 апреля, — заявила дипломат.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила меры Армении в «борьбе» с обходом антироссийских санкций. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции по итогам встречи ЕС, США и Армении в Брюсселе.

Кроме этого, Европейский союз решил выделить Армении €270 млн в форме грантов в течение четырех лет. По словам фон дер Ляйен, средства пойдут на осуществление «плана роста и развития» республики. Евросоюз намерен сделать Армению «более устойчивой», констатировала она.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон, ЕС и Ереван «наигранно» недоумевали относительно того, что их трехсторонняя встреча в Брюсселе вызывала у многих беспокойство. Участники встречи утверждали, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны, уточнила дипломат.