Армения не избежит досрочных парламентских выборов

https://static.news.ru/photo/9b7cde04-28a9-11eb-b000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ani Djaferian/Global Look Press

В Армении с высокой долей вероятности состоятся внеочередные парламентские выборы. Президент страны Армен Саркисян констатировал, что этого не удастся избежать.

Политик подчеркнул, что правительство и правящая политическая сила должны адекватно оценивать свой потенциал. Он призвал их предоставить планы по проведению конституционных реформ.

Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание общественные требования, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно, — цитирует Саркисяна «Экономика сегодня».

В Ереване с прошлой недели проходят акции оппозиции, её представители требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье «Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка».

Сам Пашинян, как писал NEWS.ru, анонсировал перестановки в правительстве страны. Он, в частности, заявил о намерении уволить главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна. Политик также выразил готовность встретиться с оппозиционными силами, которые остались в недоумении, почему Пашинян пришёл к этой идее так поздно. Они возлагают на него вину за неудачные действия в ходе карабахского конфликта. Пашинян, впрочем, не отрицает этого и берёт на себя ответственность, хоть и не собирается уходить в отставку.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.