Пашинян заявил, что у Армении нет армии в Карабахе с августа 2021 года

Фото: МО Армении

Военнослужащих армянских вооруженных сил нет на территории Карабаха с 2021 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Еревану непонятен пункт в распространенном Азербайджаном заявлении о выводе армянских военных из региона. Он подчеркнул, что об отсутствии солдат Армении в Карабахе утверждалось неоднократно.

В тексте [заявления] упоминается мысль «об остальных частях ВС РА». Нам этот факт непонятен, мы неоднократно говорили, что в 2021 году с августа у Армении нет армии в Нагорном Карабахе, — отметил Пашинян.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. Основной целью этой операции стало восстановление конституционного строя. О мероприятиях было проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра. В среду, 20 сентября, вооруженные силы республики сообщили о разоружении и выводе армянских военных из региона. Реализация этих процессов обеспечивалась в координации с российским миротворческим контингентом. Также была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.