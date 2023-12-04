Армения не будет судиться с Россией из-за оружия МО Армении: Ереван не будет судиться с Москвой из-за неполученного оружия

Фото: МО Армении

Ереван не будет подавать в суд на Москву из-за того, что она не передала Армении вооружение, за которое уже было оплачено, заявил замминистра обороны республики Грачья Саркисян. По его словам, которые приводит ТАСС, данный вопрос будет решен в партнерской атмосфере.

Поставки оружия не было, но до суда не дойдет. Я думаю, что вопрос будет решен в партнерской атмосфере, — сказал Саркисян.

Ранее сообщалось, что Армения обратилась к России, чтобы вернуть примерно $400 млн, уплаченных Москве за оружие, поставки которого так и не начались. По данным армянской стороны, Москва отказалась вернуть деньги, ссылаясь на то, что контракты на поставку оружия пока не расторгнуты.

О том, что союзники Армении не выполнили свои договоренности, еще осенью прошлого года говорил премьер-министр республики Никол Пашинян. Он упомянул о случаях, когда страна заплатила «сотни миллионов долларов», однако не получила оружие от «союзников». По мнению наблюдателей, таким образом Пашинян намекал на Москву.

Политолог Сергей Марков называет требования Еревана вернуть деньги наглым. По его словам, Москва долгие годы передавала Армении оружие бесплатно. Но когда руководство республики заняло антироссийскую позицию и стала покупать вооружение у Индии, то РФ начала брать деньги.