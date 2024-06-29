Мирзоян: договор Баку и Еревана необходим для стабильности на Южном Кавказе

Мирный договор между Баку и Ереваном важен с точки зрения стабильности на Южном Кавказе, заявил на встрече с албанским коллегой Игли Хасани на форуме в Дубровнике глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Дипломат также обсудил с Хасани развитие отношений между Албанией и Арменией, передает Sputnik Армения.

На днях Мирзоян сообщил, что Армения готова заключить мирный договор с Азербайджаном. По его словам, в течение ближайшего месяца Ереван может доработать окончательный текст документа и согласовать его, однако ожидает ответной положительной реакции из Баку.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов сказал, что сохраняющиеся в Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану являются главным препятствием в мирном процессе между Ереваном и Баку. При этом он признал, что стороны достигли значительного прогресса по тексту соглашения. Он добавил, что Баку как инициатор мирной повестки настроен на продолжение усилий по установлению безопасности и спокойствия на Южном Кавказе.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в свою очередь сказал, что всеобъемлющий мир с Баку должен включать возвращение армянских пленных. По его словам, этот вопрос остается приоритетом для Еревана.