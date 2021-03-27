Армения надеется на долгое присутствие миротворцев из РФ в Карабахе

https://static.news.ru/photo/723efad8-8f86-11eb-818d-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Присутствие российских миротворцев в Карабахе является залогом стабильности в регионе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Наша задача — попытаться сделать максимум возможного, чтобы миротворцы оставались дольше. Существуют предпосылки, которые позволяют предполагать <...>, что это будет более долгосрочным, — цитирует его РИА Новости.

Предпосылками армянский политик назвал создаваемую в Карабахе инфраструктуру и глобальные процессы. По его словам, нахождение в Карабахе российских военных является очень важным для решения долгосрочных задач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в размещении военнослужащих в Нагорном Карабахе. По заявлению ведомства, это противоречит положениям трёхстороннего соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года.