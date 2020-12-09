Азербайджан и Армения проведут переговоры о демаркации границы

https://static.news.ru/photo/da623a46-3a20-11eb-948e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Ереван и Баку до конца года при посредничестве РФ проведут переговоры о демаркации границы. Об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

До конца года при посредничестве российских коллег будут переговоры между Арменией и Азербайджаном для решения вопросов демаркации границы, — цитирует его ТАСС.

Авинян добавил, что в настоящее время по всей линии границы в Сюникской области работает межведомственная группа. При этом готовятся юридические документы по уточнению границ.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Армении Армен Саркисян написал письмо с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину поддержать процесс демаркации армяно-азербайджанской границы «во избежание возможной напряжённости между Ереваном и Баку».