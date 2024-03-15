Армения и Азербайджан близки к договору о признании границ 1991 года Мирзоян: Армения и Азербайджан близки к консенсусу по признанию границ 1991 года

Ереван и Баку близки к соглашению по поводу признания границ 1991 года в качестве основания для делимитации и взаимного признания территориальной целостности, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании парламентской комиссии по внешним отношениям. По его словам, которые приводит «Sputnik Армения», позиции двух стран сейчас ближе, чем даже месяц назад.

Взаимопонимания в этом вопросе на данный момент больше, чем например, это было месяц назад. По моему впечатлению мы очень близки к взаимному согласию в этом вопросе, — сказал он.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что после восстановления Азербайджаном территориальной целостности у Баку и Еревана появился исторический шанс для достижения мира в регионе. Он призвал международное сообщество сподвигнуть Армению к миру. Кроме того, глава ведомства призвал Ереван воздержаться от «реваншистских намерений».