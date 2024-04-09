Армения хочет отказаться от молочной продукции из России Депутат Габриелян: Армения должна запретить ввоз молочной продукции из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Армения должна запретить поставки молочной продукции из России в ответ на аналогичные действия Москвы, заявил член правящей фракции «Гражданский договор» Сисак Габриелян во время выступления в парламенте. По его словам, которые приводит ТАСС, на полках в магазинах становится меньше армянской продукции, при этом там много российских товаров.

Россия не пропускает к себе нашу молочную продукцию, их продукцию мы импортируем. Пожалуйста, решите этот вопрос, — заявил Габриелян.

Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить с 5 апреля 2023 года поставки молочной продукции в Россию. Это связано с тем, что ветеринарная служба республики не может гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских покупателей.

В российском ведомстве пояснили, что поставки молочной продукции из Армении возобновятся после того, как товары пройдут сертификацию. Там подчеркнули, что приостановка ввоза является временной мерой, а вопрос ее пересмотра будет зависеть от совместной работы с армянской стороной.

Ранее в Белоруссии запретили продажу четырех видов пакетированного чая из России. Речь идет о торговых марках «Принцесса Канди» и «Гита», которые выпускает российская компания ООО «Орими». Отмечается, что продукция не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности.