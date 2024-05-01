Армения договорилась с Азербайджаном о размещении погранвойск на границе Пашинян: на делимитированных участках будут размещены погранвойска

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никол Пашинян

На делимитированных участках границы будут размещены погранвойска, заявил в беседе с Общественной телерадиокомпанией Армении (OTA) премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, условия были согласованы с Азербайджаном.

По договоренности с Азербайджаном на делимитированных участках будут размещены погранвойска. Потому что это их мандат — обеспечивать безопасность на границах. То есть на границе не будет постов Минобороны, — акцентировал внимание премьер.

Процесс делимитации с Грузией продолжается уже 20 лет, однако в случае с Баку он должен быть ускорен, отметил политик. В противном случае между странами может вновь возникнуть конфликт, констатировал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обратил внимание, что Баку выступил с предложением о начале делимитации армяно-азербайджанской границы с четырех сел. По его словам, в этом вопросе обе стороны «проявили конструктивный подход». На текущий момент делимитированными можно считать 10–12 км границы между странами, уточнил глава государства.

До этого сообщалось, что стороны пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Баку и Ереван условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года. Кроме того, представители Армении и Азербайджана пришли к единому мнению завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации до 1 июля.