Арестован замкомандира части, где при пожаре погибли 15 армянских военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армянский суд общей юрисдикции арестовал на два месяца замкомандира воинской части по делу о смерти 15 военнослужащих, погибших в результате пожара в казарме 19 января, сообщается на сайте Генпрокуратуры Армении. В отношении него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Замначальника тыла — командира воинской части по линии тыла и коммунальной службы Г. А. арестован на два месяца по делу о пожаре в селе Азат Гегаркуникской области, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате пожара, возникшего в казармах инженерно-снайперской роты N-й воинской части Минобороны Армении, погибли 15 военнослужащих, еще трое военнослужащих были госпитализированы в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что причиной пожара стало нарушение техники безопасности при отоплении помещения казармы и использование запрещенного бензина.

В связи с этим президент Армении Ваагн Хачатурян уволил командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна и ряд других офицеров и чиновников. Глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил обращения с опасными веществами, которое привело к гибели людей.