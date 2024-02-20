«Аппетиты растут»: Лукашенко назвал страны, которые будут втягивать в НАТО Лукашенко: Грузию и Сербию будут втягивать в НАТО по сценарию Украины

Фото: Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию будут втягивать в НАТО по сценарию Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании руководителей силовых ведомств, передает БелТА. Он добавил, что Минск находится в эпицентре затянувшегося военно-политического кризиса, в то время как аппетиты и активность США и ЕС продолжают расти.

Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции — это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в Альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины. <...> Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что ситуация, при которой европейские лидеры превратились в «подданных США», складывается для Вашингтона благоприятно. Белорусский лидер выразил уверенность, что НАТО продолжит расширяться, учитывая доминирование интересов США на территории ЕС.

Ранее Лукашенко рассказал, что около 32 тысяч военных НАТО размещены около границ России и Белоруссии. По его словам, активность военнослужащих Альянса осуществляется в рамках различных операций Блока. Он отметил, что известно о более одной тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских системах и минометах, 235 самолетах и вертолетах.