Анкету Порошенко обнаружили в базе украинского МВД в разделе «розыск»

Бывший украинский президент Пётр Порошенко находился во внутригосударственном розыске страны. Анкета бывшего президента страны находилась на сайте МВД Украины в разделе «Разыскные записи МВД». На данный момент она удалена, а ссылка недействительна, но снимки экрана страницы остались в Сети.

В анкете, содержащей данные о разыскиваемом, Порошенко указан как «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования».

В данный момент бывший лидер Украины находится в Печерском районном суде Киева, который выбирает меры пресечения для обвиняемого в госизмене. Против него возбуждено дело сразу по нескольким статья: «Финансирование терроризма», «Создание террористической организации» и «Государственная измена». Обвинительная сторона просит ареста Порошенко с возможностью выплаты залога равному 1 млрд гривен ($35,8 млн). Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Бойцы Нацгвардии возле Печерского суда Киева надевают спецобмундирование в ожидании решения по аресту Порошенко, передаёт украинское издание УНИАН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за ситуацией с возвращением в Киев обвинённого в госизмене Петра Порошенко. Он также отметил, что сейчас оппонентам действующего украинского президента Владимира Зеленского приходится нелегко.