https://static.news.ru/photo/9d8f5492-65f9-11ea-839c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Предварительный тест на коронавирус дал положительный результат у пятерых студентов Белорусского государственного университета. Молодые люди сдадут дополнительные анализы. В учебном заведении проводится дезинфекция помещений.

По данным на 14 марта 2020 года, COVID-19 выявили у 27 жителей страны. Трое из них выздоровели и уже выписались из больницы. Состояние оставшихся пациентов удовлетворительное, передаёт официальный сайт Минздрава республики.

Температура нормальная [у пациентов], проводятся лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения, — говорится в сообщении.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.