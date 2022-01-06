Аналитик Лаврина: за бунтом в Казахстане стоят афганские боевики

Пришедшие из Афганистана террористы могли стать подстрекателями беспорядков в Казахстане, заявила РИА Новости замглавы русской общины Азербайджана, политический аналитик Анастасия Лаврина. По её мнению, недавние события в Афганистане могли повлиять на ситуацию в Казахстане.

Под афганскими боевиками Лаврина подразумевает участников движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Откуда на улицах Казахстана появились хорошо обученные, умеющие пользоваться оружием, те, кто совершал мародёрство и насилие? Подобный сценарий уже был многократно использован в ряде других стран. Не следует исключать и вероятность того, что роль подстрекателей и мародёров в Казахстане взяли на себя и террористы из Афганистана, — рассказала Лаврина.

Она отметила, что после уступок со стороны властей по ряду требований людей на улицах Алма-Аты не стало меньше. По её словам, обстановка в стране — это хорошо спланированный извне вооружённый мятеж. Контролирующие эти процессы силы преследуют свои политические цели и у них в приоритете далеко не благосостояние народа, подчеркнула она.

Ранее МВД Казахстана заявило, что будет уничтожать участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие. В Алма-Ате в течение всего дня проводится спецоперация полиции и войск Нацгвардии по предотвращению незаконных действий протестующих, который собрались на площади Республики и занимаются мародёрством на окраинах города. МВД сообщало о гибели 18 силовиков. Отмечается, что в регионах республики усилено патрулирование полиции и Нацгвардии, выставлены блок-посты, ведётся задержание нарушителей закона, а также устанавливаются и задерживаются преступники.

В начале января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры, захватили аэропорт Алма-Аты. В ночь на 6 января силовики провели антитеррористическую операцию в Алма-Ате и аэропорту. Она продолжалась в городе в течение всего дня, им удалось вернуть под контроль здания государственных и силовых органов.