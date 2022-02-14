Американские журналисты раскритиковали политику Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пытается всеми силами остановить распространение паники, на фоне напряженной ситуации в регионе, но его попытки это сделать не кажутся эффективными, об этом пишет издание The New York Times. Американские журналисты отмечают, что президент стремится на каждом публичном выступлении предостеречь людей от чрезмерной реакции, но с каждым днём у Зеленского остается всё меньше шансов найти варианты решения российско-украинского конфликта.

44-летний украинский президент цепляется за стратегию, которой он придерживался в течение нескольких месяцев: Зеленский использует каждое публичное появление, чтобы предостеречь людей от паники и чрезмерной реакции. Такое поведение кажется почти бредовым, учитывая серьезные риски, с которыми сталкивается его страна, — пишут авторы издания.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена «как можно скорее» посетить Украину. Однако визит главы США в украинскую столицу на фоне текущего кризиса маловероятен, говорится в сообщении телеканала CNN. Кроме этого, Владимир Зеленский попросил у президента США оказать очередную военную и финансовую поддержку Украине.

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский показал, что он не в курсе последних заявлений американцев про свою страну.

Ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия и Австралия.