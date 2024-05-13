Алматинцы вышли на улицы из-за приговора Бишимбаеву по делу Салтанат Жители Алматы потребовали пожизненного заключения Бишимбаеву

Участницы движения «Феминита» вышли на улицы Алматы с требованием изменить приговор экс-министру Казахстана Куандыку Бишимбаеву, убившему жену Салтанат Нукенову, передает Orda.kz. Протестующие требуют пожизненного срока для преступника.

Почему убийце не дали пожизненное? Это слишком мягкий приговор. Пусть каждый из вас почувствует всю боль. Женщина мучилась в агонии в течение восьми часов. Мы требуем справедливости! — сказала одна из основательниц движения Жанар Секербаева.

Ранее Верховный суд Казахстана приговорил бывшего главу Минэкономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии. Бывшего чиновника признали виновным в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. По версии гособвинения, экс-чиновник забил до смерти Нукенову 9 ноября 2023 года в принадлежащем его семье астанинском ресторане Bau. В тот же день Бишимбаев был задержан. Родственник и подчиненный Бишимбаева Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве и получил четыре года тюрьмы.

Куандык Бишимбаев в последнем слове в суде процитировал лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Экс-министр, произнося его слова, полагал, что эта фраза принадлежит рейхсминистру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу.