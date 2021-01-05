Алиева удивило решение России о запрете поставок помидоров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для Баку стало неожиданным решение РФ о запрете поставок азербайджанских помидоров в Россию.
С 10 декабря Россельхознадзор запретил импорт в РФ азербайджанских томатов и яблок. Решение было связано с продолжением поставок продукции из Азербайджана с вредителями — южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Позже некоторым предприятиям всё же разрешили ввоз в РФ.
Недавнее решение России по запрету поставок помидоров стало неожиданностью для нас, — заявил Алиев на совещании, посвящённом подведению итогов за 2020 год.
Президент Азербайджана отметил, что несколько лет назад, когда «были санкции», Москва обратилась к Баку «для наращивания экспорта сельхозпродукции»,
После этого наблюдался большой рост. Если посмотреть на экспорт 4–5 лет назад и в прошлом году, то заметна большая разница, — заявил он.
По его словам, если бы не был введён запрет, объём экспорта из Азербайджана в Россию за прошлый год достиг бы 200 тыс. тонн.
Ранее NEWS.ru писал о том, что красные помидоры могут внести огромный вклад в процесс восстановления клеток лёгких человека, повреждённых в процессе курения. Об этом говорят результаты исследования, проведённого учёными из Школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Согласно им, помидоры имеют способность восстанавливать клетки лёгких.