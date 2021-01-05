Алиева удивило решение России о запрете поставок помидоров

https://static.news.ru/photo/df17f520-50dd-11eb-ac71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для Баку стало неожиданным решение РФ о запрете поставок азербайджанских помидоров в Россию.

С 10 декабря Россельхознадзор запретил импорт в РФ азербайджанских томатов и яблок. Решение было связано с продолжением поставок продукции из Азербайджана с вредителями — южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Позже некоторым предприятиям всё же разрешили ввоз в РФ.

Недавнее решение России по запрету поставок помидоров стало неожиданностью для нас, — заявил Алиев на совещании, посвящённом подведению итогов за 2020 год.

Президент Азербайджана отметил, что несколько лет назад, когда «были санкции», Москва обратилась к Баку «для наращивания экспорта сельхозпродукции», передаёт РИА Новости.

После этого наблюдался большой рост. Если посмотреть на экспорт 4–5 лет назад и в прошлом году, то заметна большая разница, — заявил он.

По его словам, если бы не был введён запрет, объём экспорта из Азербайджана в Россию за прошлый год достиг бы 200 тыс. тонн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что красные помидоры могут внести огромный вклад в процесс восстановления клеток лёгких человека, повреждённых в процессе курения. Об этом говорят результаты исследования, проведённого учёными из Школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Согласно им, помидоры имеют способность восстанавливать клетки лёгких.